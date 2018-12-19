Муромскую ферму оштрафовали на четыреста тысяч рублей

19 Дек. 18:06 2018-12-19T18:06:00+03:00

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Специалисты управления Россельхознадзора по Владимирской области проверили фермерское хозяйство в Муромском районе после жалобы местных жителей. Как оказалось, муромляне негодовали не зря. ООО «Мечта» владеет почти участком площадью почти 200 гектаров, который относится к землям сельхозназначения, но часть ее превратилась в свалку и захламлена отходами производства и потребления. За нарушение земельного законодательства хозяйство привлекли к административной ответственности и выписали крупный штраф. Постановление вступило в законную силу, а значит, оплатить штраф владельцам фермы придется в ближайшее время.