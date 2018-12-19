Владимирец обманул двадцать пять сахалинцев

19 Дек. 17:53 2018-12-19T17:53:23+03:00

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Двадцатидвухлетний житель Владимирской области с конца прошлого года и до марта этого звонил сахалинцам, разместившим в интернете объявления о продаже разных вещей. Владимирец, не выезжая из родного региона, уверял, что готов купить вещи и предлагал расплатиться банковской картой, переведя деньги продавцу. Он спрашивал все реквизиты карты, а потом и специальный код, который. Как он уверял, нужен ему, чтобы подтвердить перевод. После этого предприимчивый владимирец переставал отвечать на звонки, а с банковской карты жителей острова пропадали крупные суммы денег, которые злоумышленник снимал через интернет-банк. Пострадавшие обратились в полицию, сегодня правоохранители уверены в причастности молодого владимирца к двадцати пяти противоправным эпизодам. Сотрудники сахалинской полиции вместе с коллегами из Владимирской области задержали подозреваемого в совершении мошенничества, сейчас он этапирован в Сахалинскую область. При обыске у него нашли сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты и чеки от обналичивания крупных сумм. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до семи с половиной лет лишения свободы.