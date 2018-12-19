Владимирводоканал послали в баню

19 Дек. 17:11 2018-12-19T17:11:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты владимирского горсовета 19 декабря обсуждали реорганизацию владимирского Водоканала. Как бы грозно это ни звучало, на самом деле все не так серьезно. Реорганизацией считается даже присоединение. А именно это и обсуждали народные избранники.

Решено, что с 2019 года к «Владимирводоканалу» присоединят городской оздоровительный центр, который до этого отвечал за муниципальные бани. Всего их во Владимире три: Красносельские бани, бани в Оргтруде и Юрьевце. Всем им нужен ремонт. Своими силами оздоровительный центр сделать это не мог, поэтому власти города решили передать его функции водоканалу.

Депутаты оказались не против и проголосовали «за» присоединение бань к водоканалу. Вот только когда последний займется капитальным ремонтом помещений, неизвестно. Дополнительных средств в бюджете водоканала нет. Пока только запланировано обследование состояния помещений. После этого предприятие обязуется содержать помещения в порядке и делать мелкий текущий ремонт.