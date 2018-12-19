В 2018 году во Владимирской области из аварийного жилья переселено 285 человек

19 Дек. 16:33 2018-12-19T16:33:00+03:00

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Во Владимирской области в 2018 году по состоянию на 18 декабря 2018 года переселено 285 человек. Всего в уходящем году на эти цели было предусмотрено 216 миллионов рублей (181 миллион из областного бюджета и 35 - из местных бюджетов).

В программе приняли участие 23 муниципальных образования. На данный момент переселение завершено в 15 из них: Александрове, Владимире, Карабаново, Киржаче, Кольчугино, Костерёво, Муроме и Струнино, в посёлках Великодворский и Красная Горбатка, в сельских поселениях Второвское и Сергеихинское Камешковского района, Новлянское Селивановского района, Муромцевское Судогодского района и Ковардицкое Муромского района.

С 2019 года работа по переселению граждан из аварийного жилья в регионе будет продолжена при поддержке федерального бюджета: на реализацию проекта в 2019 – 2024 годах для Владимирской области предусмотрено 4,7 миллиардов рублей.

Во Владимирской области на 1 января 2018 года признано аварийными 415 многоквартирных домов площадью 143,9 тысяч квадратных метров, в которых проживает 8,8 тысяч человек. Федеральная финансовая поддержка будет предоставлена только для расселения аварийных домов, признанных таковыми с 1 января 2012 до 1 января 2017 года. Поэтому расселение домов, признанных аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2018 года (а это жилищный фонд площадью 35,4 тысяч квадратных метров) планируется вести за счёт средств областного и местных бюджетов. На их расселение необходимо 1,24 миллиардов рублей. В 2019 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено более 100 миллионов рублей.