Владимирский депутат предложил перенести Госдуму в Суздаль

19 Дек. 15:20 2018-12-19T15:20:36+03:00

Идея не нашла отклика у его коллег

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19 декабря в Законодательном Собрании Владимирской области состоялось второе чтение по бюджету региона. Во время своего выступления депутат Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости) предложил перенести Госдуму из Москвы в Суздаль. Таким образом, по мнению народного избранника, в регион придут дополнительные инвестиции.

Иван Алтухов мотивировал свое предложение социальным неравенством. Он заявил, что жители столичного региона получают больше льгот, чем жители Владимирской области. А при перенесении Госдумы в Суздаль выиграют все. Москва разгрузится от транспортных проблем, а депутаты смогут отдыхать на природе, а регион получит развитие инфраструктуры и дополнительные средства.

Идея не нашла отклика у коллег депутата. Спикер ЗС Владимирской области Владимир Киселев прервал выступление Ивана Алтухова из-за ограничения по времени.

Отметим, Иван Алтухов - единственный представитель КПСС в ЗС Владимирской области. Ранее он участвовал в предвыборной гонке за кресло губернатора Владимирской области, но в последний момент снял свою кандидатуру.