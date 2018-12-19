2018-12-19T14:26:51+03:00
Происшествия

В Суздале на парня напал грабитель с ножом

Он похитил у него телефон
Артём Черепанов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

11 декабря вечером на 19-летнего жителя Суздаля напал грабитель. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему телефон. Сразу же после ограбления парень пришел в полицию и написал заявление.

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что ограбленный молодой человек запомнил приметы грабителя. Спустя несколько часов политические задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний местный житель.

При досмотре у грабителя был найден нож и похищенный телефон. Задержанный признался в преступлении, его поместили под стражу. Выяснилось, что ранее фигурант уже сидел за разбой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24