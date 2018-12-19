В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Святыня прибыла из Италии
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Сегодня, 19 декабря, отмечается день памяти Святителя Николая. В муромский Смоленский храм прибыла частица мощей Николая Чудотворца. Причем не временно. Ее подарили благодетели из Италии.
Теперь каждую среду в 17 часов будет соврешаться молебен с акафистом святителю Николая.
А каждую пятницу после акафиста, в 18 часов, все жители и гости города могут принять участие во внебогослужебных беседах.