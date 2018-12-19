2018-12-19T14:11:37+03:00
Общество

В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца

Святыня прибыла из Италии
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 декабря, отмечается день памяти Святителя Николая. В муромский Смоленский храм прибыла частица мощей Николая Чудотворца. Причем не временно. Ее подарили благодетели из Италии.

Теперь каждую среду в 17 часов будет соврешаться молебен с акафистом святителю Николая.

А каждую пятницу после акафиста, в 18 часов, все жители и гости города могут принять участие во внебогослужебных беседах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24