В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца

19 Дек. 14:11 2018-12-19T14:11:37+03:00

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Сегодня, 19 декабря, отмечается день памяти Святителя Николая. В муромский Смоленский храм прибыла частица мощей Николая Чудотворца. Причем не временно. Ее подарили благодетели из Италии.

Теперь каждую среду в 17 часов будет соврешаться молебен с акафистом святителю Николая.

А каждую пятницу после акафиста, в 18 часов, все жители и гости города могут принять участие во внебогослужебных беседах.