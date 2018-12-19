Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии

19 Дек. 13:31 2018-12-19T13:31:56+03:00

Один пытался скрыться от призыва в Москве, второй просто не ходил в военкомат

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовные дела против двух уклонистов от армии. Во Владимире к ответственности привлечен 22-летний молодой человек, не ходивший в военкомат по повесткам. Освобождения от службы у него не было.

В Гусь-Хрустальном за уклонение от службы по уголовное дело попал 21-летний парень. Он, окончив колледж, решил уехать в Москву и устроиться слесарем. Оказавшись в столице, он посчитал, что там его военком не найдет.

Оба молодых человека заявили следователям, что не считают нужным служить в армии. Расследование уголовного дела продолжается.

Следком по Владимирской области отмечает, что каждый год за уклонение от службы в армии возбуждается около 20 уголовных дел. Уклонистам грозит до двух лет колонии.