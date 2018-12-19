По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность

19 Дек. 13:28 2018-12-19T13:28:01+03:00

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Во Владимирской области фиксировались случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками МЧС, ходили по квартирам и продавали некое противопожарное оборудование. Или же, что актуально сейчас – липовые сотрудники якобы проверяют состояние пожарной безопасности, наличие огнетушителей, планов эвакуации. Мошенники цинично стремятся нажиться на гражданах: продавая что-то, либо открыто и нагло вымогая деньги за свою «деятельность».

Возможны случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками МЧС, могут угрожать проведением каких-либо проверок.

Напоминаем, что сотрудники МЧС не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарного оборудования. И уж тем более, никогда не берут денег у граждан за свою работу.

О случаях мошенничества следует сообщать на телефоны полиции – «02» (с городского), «102» (с мобильного), или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Владимирской области – 39-99-99.