Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном

19 Дек. 13:20 2018-12-19T13:20:03+03:00

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Народный артист Евгений Миронов, который играл главную роль в сериале "В круге первом", предложил собрать деньги на восстановление мемориальной доски Александру Солженицыну в Гусь-Хрустальном.

По его словам, фигура Александра Исаевича, как вся тема массовых репрессий, до сих пор вызывает жаркие споры в обществе. Он напомнил о постоянной экспозиции с участием артистов возглавляемого им Театра наций в музее истории ГУЛАГа.

Напомним, что на следующий день после открытия доски, ее разбили вандалы. Злоумышленников ищет полиция.

Как сообщает радио "Эхо Москвы", МХТ имени Чехова повторит праздничный вечер «Ваш Солженицын» к 100-летию со дня рождения писателя. Миронов надеется создать на собранные с концерта деньги новую мемориальную доску Солженицыну из более прочного материала, которая просуществует многие годы.