Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами

19 Дек. 13:10 2018-12-19T13:10:11+03:00

До 21 декабря в областном центре будет проходить благотворительная акция

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Комитет по развитию женского предпринимательства Владимирского областного отделения «Опоры России» приглашает владимирцев принять участие в благотворительном марафоне по сбору самых новогодних фруктов для одиноких пожилых людей, ребят из приюта для несовершеннолетних и многодетных семьей Владимира. .

Пункт по сбору мандаринов будет открыт ежедневно до 21 декабря с 17 до 20 часов в торговом центре «Восток» в микрорайоне Доброе.

Волонтеры акции «Подари мандарин» будут предлагать посетителям ТЦ купить любое количество фруктов и оставить их на стойке в пункте сбора. После завершения акции, собранные мандарины отвезут в социальные учреждения города, чтобы подарить новогоднее настроение детям и одиноким пожилым людям.

Присоединяйтесь к акции, подарите праздничное настроение, заботу и внимание тем, кто особенно в них нуждается!