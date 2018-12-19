В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь

19 Дек. 13:00 2018-12-19T13:00:08+03:00

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Накануне новогодних каникул Областная станция переливания крови приглашает доноров сдать кровь. Востребованы все группы крови отрицательного резус-фактора.

Как сообщил главный врач Областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, медицинские учреждения в это время года традиционно испытывают повышенную потребность в крови и ее компонентах, поэтому трансфузиологи создают дополнительные запасы крови.

Кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5), в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а).

Доноры приглашаются с 19 по 27 декабря, кроме выходных, с 8.00 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт.

Получить подробную информацию о донорстве можно на сайте или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.