2018-12-19T12:10:18+03:00
Происшествия

В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы

Взяла смартфон, планшет и туалетную воду
Артем Бердник
Поделиться:
Изменить размер текста:

В октябре в полицию по Меленковскому району обратилась жительница одного из местных сел, сообщившая, что из ее дома кто-то похитил смартфон, планшет и туалетную воду в сумме на 17 тысяч рублей.

В результате поисков полицейским удалось найти подозреваемую. Ей оказалась дальняя родственница потерпевшей, которая ранее уже была судима. Задержанная рассказала, что сломала оконную раму, проникла в дом потерпевшей и украла оттуда имущество. Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24