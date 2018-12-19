В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Взяла смартфон, планшет и туалетную воду
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В октябре в полицию по Меленковскому району обратилась жительница одного из местных сел, сообщившая, что из ее дома кто-то похитил смартфон, планшет и туалетную воду в сумме на 17 тысяч рублей.
В результате поисков полицейским удалось найти подозреваемую. Ей оказалась дальняя родственница потерпевшей, которая ранее уже была судима. Задержанная рассказала, что сломала оконную раму, проникла в дом потерпевшей и украла оттуда имущество. Возбуждено уголовное дело.