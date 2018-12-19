Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку

19 Дек. 11:29 2018-12-19T11:29:54+03:00

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Вечером 18 декабря на пульт управления МЧС России по Владимирской области сообщили о ДТП, произошедшем в Гусь-Хрустальном районе. На 5 км трассы Гусь-Хрустальный — Владимир столкнулись лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, один из участников ДТП выехал на «встречку», в результате чего «Рено Дастер» оказался в буквальном смысле всмятку. На место оперативно выехали подразделения МЧС, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Усилиями 7 человек удалось устранить последствия аварии, в том числе убрать с проезжей части разбитую машину.

В МЧС также сообщили, что в ДТП имеется пострадавший, правда степень тяжести его травм пока неизвестна.