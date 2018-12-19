Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой

19 Дек. 10:12 2018-12-19T10:12:28+03:00

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Гороховецкий районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Нижегородской области. Он был признан виновным в покушении на дачу крупной взятки должностному лицу за то, чтобы тот бездействовал.

11 сентября 2018 года прокуратура Гороховецкого района «накрыла» местный магазин «Планета одежды и обуви», в котором обнаружили вещи с маркой «Адидас», на которые не было соответствующих документов. Хозяин магазина был вызван в районную прокуратуру, чтобы дать объяснения. Но вместо объяснений он попытался дать взятку сотруднику надзорного ведомства. Предложил 30 тысяч рублей, от которых прокурор отказался.

Свою вину предприниматель полностью признал. Суд назначил ему год условно с испытательным сроком в год и штраф 600 тысяч рублей.