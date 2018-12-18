Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП

18 Дек. 17:46 2018-12-18T17:46:56+03:00

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Как сообщает УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, 2 человека погибли, 50 получили ранения. 483 ДТП в которых пострадал только транспорт. 52 водителя были задержаны за вождение в нетрезвом виде. Вот самые крупные из аварий:

В Александровском районе 10 декабря водитель «Фиат» выехал на «встречку» и врезался в фуру. От удара машина отлетела в «КАМАЗ». Водитель скончался на месте

В Гороховецком районе 24-летний мужчина за рулем врезался в двигающегося спереди «ДАФ» с полуприцепом. В результате ДТП от полученных повреждений пассажир 24-летнего участника аварии скончался на месте.

В Суздальском районе 15 декабря около 8 утра 22-летний водитель «Мицубиси-Аутлендер» выехал на «встречку», где врезался в «Рено-Логан». В результате ДТП водитель «Мицубиси» в коме с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу. Второй участник ДТП с ушибом грудной клетки, закрытым переломом лучевой кости со смещением и сотрясением мозга также был доставлен в больницу.