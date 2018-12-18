В Покрове загорелось офисное здание
Площадь составила 120 квадратных метров
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 02.45 18 декабря в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре офисного здания в Покрове, на ул. Ленина. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Петушинского гарнизона. Как сообщает пресс-служба МЧС, общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 7 единиц техники и 27 человек.