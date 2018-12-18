В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей

18 Дек. 17:02 2018-12-18T17:17:27+03:00

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СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении заведующей детским садом комбинированного типа №10 города Александрова. Ей предъявили обвинение за халатность.

В начале января 2018 года заведующая заключила договор с фирмой, которая должна была убирать с крыши снег и наледь. В марте выпало много снега, который скопился на крыше садика. Но заведующая, зная об этом, не подавала заявки на выполнение коммунальных работ и не оградила опасный участок.

23 марта 2018 года 33-летняя местная жительница вместе с 10-летним сыном пришла в детский сад за младшим двухлетним ребенком. Дети вышли через центральный вход первыми, а женщина не успела дойти до ступенек, почувствовала сильный удар в голову и плечо и потеряла сознание.

В результате травм женщина проходила длительное лечение. Пострадавшей поставили третью группу инвалидности. Мать двоих детей не может пойти на работу, ей необходима помощь близких.

Заведующая садом на следствии не отрицала, что только дважды подавала заявки на уборку снега. Она рассчитывала на козырек, который бы защитил от наледи. Она признала свою вину.

Уголовное дело направлено в суд.