2018-12-18T17:17:27+03:00
Происшествия

В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей

Заведующую детсадом осудят за халатность
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении заведующей детским садом комбинированного типа №10 города Александрова. Ей предъявили обвинение за халатность.

В начале января 2018 года заведующая заключила договор с фирмой, которая должна была убирать с крыши снег и наледь. В марте выпало много снега, который скопился на крыше садика. Но заведующая, зная об этом, не подавала заявки на выполнение коммунальных работ и не оградила опасный участок.

23 марта 2018 года 33-летняя местная жительница вместе с 10-летним сыном пришла в детский сад за младшим двухлетним ребенком. Дети вышли через центральный вход первыми, а женщина не успела дойти до ступенек, почувствовала сильный удар в голову и плечо и потеряла сознание.

В результате травм женщина проходила длительное лечение. Пострадавшей поставили третью группу инвалидности. Мать двоих детей не может пойти на работу, ей необходима помощь близких.

Заведующая садом на следствии не отрицала, что только дважды подавала заявки на уборку снега. Она рассчитывала на козырек, который бы защитил от наледи. Она признала свою вину.

Уголовное дело направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира
Во владимирских "Палатах" откроется выставка, посвященная фильму "Анна Каренина"
Хорватская делегация побывала провела три дня в Коврове
Владимирцев приглашают проводить старый год в библиотеке
В Доме фольклора покажут уникальную коллекцию шелковых платков
Владимирцы смогут купить чувашские валенки и деликатесы на новогодний стол
Муромского водителя, из-за которого погибли два человека, осудили
Главным жилищным инспектором Владимирской области назначена Елена Андреева
Под Лакинском водитель иномарки влетел в автобус и погиб на месте
Поговорим о качестве воды на радио "КП-Владимир"
Бывший вице-губернатор Владимирской области стала заместителем главы департамента ЖКХ Москвы
Во владимирском детском садике отключили отопление
В Александровском районе парни украли электрические инструменты на 40 тысяч
Во Владимирскую область внедрят "умные" сети
Во Владимире пройдет первенство области по художественной гимнастике
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Во Владимире автобус сбил женщину
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал частным гидам в аккредитации
В Александрове покажут "Рождественские истории"
В Камешково открыли кинозал
Владимирская полиция накрыла наркопритон