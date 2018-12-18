2018-12-18T13:49:07+03:00
Общество

Во Владимирской области один человек заболел гриппом

А в одной из муромских школ - карантин
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе и области спокойная. Показатели заболеваемости в области во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению – на 2,6%.

За минувшую неделю в области за медицинской помощью обратилось 9 286 человек, среди них – 6 313 детей. Во Владимире в больницу пришло 3 125 человек, среди них – 2 022 ребенка, что выше эпидпорога на 0,8%.

- При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ на прошедшей неделе обнаружен вирус гриппа А (H1N1) у 1 человека, - сообщают в областном управлении Роспотребнадзора.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в Собинском районе – 134, во Владимире – 86,9, в Кольчугинском районе – 67,2 и в Муромском районе – 67.

В школе №28 округа Мурома с 14 до 23 декабря введен карантин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира