Во Владимирской области один человек заболел гриппом

18 Дек. 13:49 2018-12-18T13:49:07+03:00

А в одной из муромских школ - карантин

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Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе и области спокойная. Показатели заболеваемости в области во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению – на 2,6%.

За минувшую неделю в области за медицинской помощью обратилось 9 286 человек, среди них – 6 313 детей. Во Владимире в больницу пришло 3 125 человек, среди них – 2 022 ребенка, что выше эпидпорога на 0,8%.

- При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ на прошедшей неделе обнаружен вирус гриппа А (H1N1) у 1 человека, - сообщают в областном управлении Роспотребнадзора.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в Собинском районе – 134, во Владимире – 86,9, в Кольчугинском районе – 67,2 и в Муромском районе – 67.

В школе №28 округа Мурома с 14 до 23 декабря введен карантин.