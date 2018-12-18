Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе и области спокойная. Показатели заболеваемости в области во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению – на 2,6%.
За минувшую неделю в области за медицинской помощью обратилось 9 286 человек, среди них – 6 313 детей. Во Владимире в больницу пришло 3 125 человек, среди них – 2 022 ребенка, что выше эпидпорога на 0,8%.
- При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ на прошедшей неделе обнаружен вирус гриппа А (H1N1) у 1 человека, - сообщают в областном управлении Роспотребнадзора.
Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в Собинском районе – 134, во Владимире – 86,9, в Кольчугинском районе – 67,2 и в Муромском районе – 67.
В школе №28 округа Мурома с 14 до 23 декабря введен карантин.