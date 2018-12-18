Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Жителей Владимира приглашают на активный зимних отдых в парк «Дружба». Там открылся и работает каток и проложена освещенная лыжня. Можно приходить со своими коньками и лыжами, а можно взять их напрокат. Вход на каток со своими коньками бесплатный! На лыжню вход, естественно, тоже свободный.
Прокат зимнего снаряжения стоит:
Лыжи взрослые - 150 рублей в час;
Лыжи детские - 100 рублей в час;
Коньки взрослые - 120 рублей в час;
Коньки детские - 80 рублей в час;
Ватрушки (тюбинг) - 150 рублей в час.
Прокат лыж работает с 10.00 до 18.00, прокат коньков - с 10.00 до 21.00. Есть и гардероб, стоимость - 10 рублей в час.
Каток работает при температуре воздуха не выше +3 градусов.