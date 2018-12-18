Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира
Управление гражданской защиты города Владимира официально разрешило запускать фейерверки в следующих местах: в Ленинском районе - в поле за гипермаркетом «Лента»; в Октябрьском районе -на площадке в районе затона (пляж) на реке Клязьма; в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей»; во Фрунзенском районе - в поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского.
Не забывайте , что запрещено покупать пиротехнику на улице, стихийных рынках, а также не имеющие сертификата соответствия; использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями; использовать пиротехнику в помещениях, зданиях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов,нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной передачи, на крышах, балконах, лоджиях.
Нельзя допускать детей к пользованию пиротехникой, а также применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.