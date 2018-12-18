2018-12-18T13:22:51+03:00
Звезды

Во владимирских "Палатах" откроется выставка, посвященная фильму "Анна Каренина"

Экспозицию представит Государственный центральный музей кино
Алексей СУХОВ
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Выставка посвящена экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина», снятой режиссером Сергеем Соловьевым. На ней представлены костюмы героев и фотографии эпизодов фильма, инсталляция вокзала в Москве, на котором впервые увидели друг друга Анна Каренина и Алексей Вронский.

С 1910 по 1927 годы появилось восемь экранизаций «Анны Карениной» – в России, США, во Франции, Италии, Германии, Венгрии. .

«Анна Каренина» Сергея Соловьева – фильм с непростой судьбой. Работа над ним началась еще в первой половине 1990-х годов, но из-за нестабильного финансирования киногруппа долго не могла войти в нормальный режим подготовки и съемок, поэтому фильм вышел только в 2009 году.

«Анна Каренина» стала последним фильмом с участием актера Александра Абдулова (он сыграл Стиву Облонского) и предпоследней ролью в кино Олега Янковского (Каренин).

За костюмы к фильму художник по костюмам Наталья Дзюбенко была удостоена премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника».

Выставка откроется 21 декабря.

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