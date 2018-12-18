2018-12-18T13:19:41+03:00
Общество

Хорватская делегация побывала провела три дня в Коврове

Юные ковровские художники поедут в Хорватию на пленэр
Артём Черепанов
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11-14 декабря в Коврове с трехдневным визитом побывала делегация хорватского города-побратима Ловрана.

- Я в России впервые, и после этого визита я полностью поменял о ней своё мнение, - рассказал о визите хорватской делегации Боян Симонич. - И в городе Коврове у нас сложилось всё отлично, мы встретили и познакомились с хорошими людьми – и у нас очень хорошие впечатления.

Представители Коврова и Ловрана договорились проводить в Хорватии занятия для учеников ковровской художественной школы.

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