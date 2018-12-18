Владимирцев приглашают проводить старый год в библиотеке

18 Дек. 13:08 2018-12-18T13:08:34+03:00

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26 декабря Культурно-образовательный центр (проспект Ленина, 12) проводит праздничную программу для взрослых «Забавы у новогодней елки».

Всех гостей ждут шутки, смех, отличное настроение и, конечно же, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой! В программе вечера – увлекательный новогодний спектакль, разнообразные конкурсы, игры и викторины. Приходите, скучно не будет!

Начало - в 17.30.