Владимирцев приглашают проводить старый год в библиотеке
Там пройдет увлекательная викторина для взрослых
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26 декабря Культурно-образовательный центр (проспект Ленина, 12) проводит праздничную программу для взрослых «Забавы у новогодней елки».
Всех гостей ждут шутки, смех, отличное настроение и, конечно же, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой! В программе вечера – увлекательный новогодний спектакль, разнообразные конкурсы, игры и викторины. Приходите, скучно не будет!
Начало - в 17.30.