В Доме фольклора покажут уникальную коллекцию шелковых платков

18 Дек. 12:56 2018-12-18T12:56:23+03:00

На ее подготовку ушел целый год

Изменить размер текста: A A

20 декабря в Центре народного творчества во Владимире (Дом фольклора, ул. Георгиевская, 2Б) откроется уникальная выставка "Волшебное искусство народных промыслов."

На подготовку уникальной коллекции шелковых платков ушло около года. В поисках вдохновения художники мастерской побывали на существующих предприятиях НХП Владимирской области, наблюдали за процессом создания авторских изделий и работой мастеров. Натуральный шелк удивительно точно передает благородный блеск гусевского хрусталя, декоративность и утонченность мстерской лаковой миниатюры, яркие сочные краски расписной Ковровской глиняной игрушки.

Кроме коллекции, посвященной живым народным промыслам, посетители выставки смогут увидеть лучшие работы творческой мастерской.

Выставка в Доме Фольклора будет работать до 28 января.