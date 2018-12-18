Владимирцы смогут купить чувашские валенки и деликатесы на новогодний стол

18 Дек. 12:48 2018-12-18T12:48:40+03:00

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С 26 по 29 декабря в Экспоцентре пройдет ХVII межрегиональная выставка-ярмарка «Новогодняя карусель».

В выставочном проекте примут участие 130 компаний из 25 регионов России и республики Беларусь. В частности, будут представлены экспоненты из Нижегородской, Пермской, Саратовской областей, Оренбурга, Костромы, Екатеринбурга, Чувашии.

В здании Экспоцентра и уличных торговых павильонах развернется бойкая торговля новогодними товарами. На ярмарке можно будет найти уникальные изделия, которые редко встретишь во владимирских магазинах: керамические сувениры, выполненные в фольклорной тематике, расписные изделия из дерева, эксклюзивные сумки, авторские ювелирные изделия, лечебная косметика на горно-алтайских травах, валенки чувашских мастеров, коллекции одежды российских дизайнеров.

Также на выставке-ярмарке можно будет приобрести всевозможные деликатесы и угощения к праздничному новогоднему столу.