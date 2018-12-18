2018-12-18T12:37:31+03:00
Происшествия

Муромского водителя, из-за которого погибли два человека, осудили

Он был пьяным за рулем
Артём Черепанов
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Муромский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в гибели двух человек в аварии. Ему дали 5,5 лет колонии-поселения и лишили водительских прав на 2 года и 11 месяцев.

Авария произошла 9 мая 2018 года. Пьяный водитель на машине ВАЗ-21093 с тремя не пристегнутыми пассажирами ехал по городу со скоростью 80 километров в час. На опасном повороте он не притормозил, не справился с управлением и влетел в дерево. Пассажиры 1994 и 1992 годов рождения погибли на месте ДТП. Третий пассажир получил травмы средней тяжести.

Приговором суда удовлетворены гражданские иски родителей пострадавших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил.

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