Главным жилищным инспектором Владимирской области назначена Елена Андреева

18 Дек. 12:02 2018-12-18T12:02:17+03:00

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17 декабря на должность начальника государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области (главного жилищного инспектора) назначена Елена Андреева. Ранее она два года работала заместителем главы этой структуры.

Отметим, ранее должность главного жилищного инспектора Владимирской области занимал Сергей Шахрай-младший. Пост начальника инспекции он покинул летом 2018 года, оставив о себе добрую память жителей области.

Елена Андреева родилась в Нальчике в 1980 году. В 2002 году с отличием окончила ВлГУ по специальности "Юриспруденция". С 2002 года работала в ФНС по Ленинскому району города Владимира. В Госжилинспекции работает с 2014 года.