Под Лакинском водитель иномарки влетел в автобус и погиб на месте

18 Дек. 10:51 2018-12-18T10:51:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 18 декабря на 157 километре трассы М-7 «Волга», в деревне Демидово, водитель «Шевроле Ланос» 1978 года рождения выехал на встречную полосу и влетел в автобус «Скания» и автофургон «ГАЗ». Как сообщили в УМВД по Владимирской области, потом иномарку выбросило на свою полосу движения, где водитель получил еще удар от одного грузовика.

В результате водитель «Шевроле Ланос» погиб, его пассажирка 1980 года рождения госпитализирована. Также в больницу отвезли водителя автофургона.