Бывший вице-губернатор Владимирской области стала заместителем главы департамента ЖКХ Москвы

18 Дек. 10:35 2018-12-18T10:34:59+03:00

Ее контракт рассчитан на пять лет

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17 декабря распоряжением мэра Москвы на должность заместителя руководителя депапртамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы назначена бывший вице-губернатор по ЖКХ Владимирской области Лидия Смолина. Ее служебный контракт заключен на пять лет.

Лидия Смолина родилась в Кировской области, окончина Киевский институт народного хозяйства. С 1981 по 2001 годы работала экономистом, главным бухгалтером и заместителем руководителя предприятия в городе Кропивницком (Украина) и на Таймыре. С 2001 по 2005 годы - глава управления ЖКХ администрации Таймырского автономного округа, заместитель губернатора. В разное время занимала руководящие посты в ОАО "РКС" (Таймыр), "Таймыр-инвест", "Развитие бизнес-систем" Москва).

С 2005 по 2008 годы - начальник отдела Министерства регионального развития РФ. 2008 - июнь 2013 гг. - советник, заместитель директора департамента Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

С 2013 по 2018 годы - директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, заместитель губернатора Владимирской области по ЖКХ. Кандидат экономических наук.