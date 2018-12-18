Во владимирском детском садике отключили отопление
Заведующая заявила, что проблему скоро устранят
.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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Утром 18 декабря во владимирских группах в соцсетях появилась информация о том, что в одном из детских садиков пропало отопление. Речь идет о детском саде №63. Судя по комментариям, там случилась небольшая коммунальная авария. На фото видно много пара, но судя по подписи, проблему уже устраняют.
Заведующая детским садом заявила, что ничего серьезного не произошло и в скором времени проблему будет устранена:
- У нас пропало отопление, случилось это пол часа назад примерно. Все дети в порядке, никто не переживает и не мерзнет. В течение часа, думаю, все устранят. За полтора часа вряд ли кто-то успеет сильно замерзнуть.