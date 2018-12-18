В Александровском районе парни украли электрические инструменты на 40 тысяч

18 Дек. 09:56 2018-12-18T09:56:29+03:00

Один сейчас - под стражей, второй - под подпиской о невыезде

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В полицию обратился 47-летний житель соседнего региона. Мужчина сообщил, что с его садового участка украли две электрические болгарки, две бензопилы, сварочный аппарат, электрическую дрель и садовый секатор. Сумма ущерба составила 39 000 рублей.

По информации УМВД, полицейские задержали двоих жителей соседнего региона. Парни 19 и 18 лет признали свою вину.

Похищенное имущество хозяину вернули.

Один подозреваемый, который ранее попадался полицейским, находится под стражей, другой - под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела по статье "кража" продолжается.