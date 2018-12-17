Во Владимирскую область внедрят "умные" сети

17 Дек. 21:06 2018-12-17T21:06:05+03:00

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17 декабря состоялось подписание соглашения между администрацией Владимирской области и Публичным акционерным обществом «МРСК Центра».

Целью соглашения является модернизация электросетевого комплекса Владимирской области с применением технологий цифровизации, а также повышение надёжности электроснабжения потребителей в нашем регионе.

В рамках подписанного соглашения компания инвестирует во Владимирскую область на протяжении 6 лет порядка 5 млрд рублей, которые будут направлены на создание «умных» технологий, на совершенствование уже имеющихся, а также на повышение качества электроснабжения потребителей, и, прежде всего, в сельской местности.

Цифровизация позволит модернизировать электросетевой комплекс и создать условия для широкого применения высоких технологий при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Она даст старт подготовке новых квалифицированных кадров, снизит затраты на логистику! – подчеркнул Владимир Сипягин.