2018-12-17T21:06:05+03:00
Экономика

Во Владимирскую область внедрят "умные" сети

В регион инвестируют 5 миллиардов рублей
Алексей СУХОВ
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17 декабря состоялось подписание соглашения между администрацией Владимирской области и Публичным акционерным обществом «МРСК Центра».

Целью соглашения является модернизация электросетевого комплекса Владимирской области с применением технологий цифровизации, а также повышение надёжности электроснабжения потребителей в нашем регионе.

В рамках подписанного соглашения компания инвестирует во Владимирскую область на протяжении 6 лет порядка 5 млрд рублей, которые будут направлены на создание «умных» технологий, на совершенствование уже имеющихся, а также на повышение качества электроснабжения потребителей, и, прежде всего, в сельской местности.

Цифровизация позволит модернизировать электросетевой комплекс и создать условия для широкого применения высоких технологий при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Она даст старт подготовке новых квалифицированных кадров, снизит затраты на логистику! – подчеркнул Владимир Сипягин.

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