Во Владимире пройдет первенство области по художественной гимнастике
Соревнования являются отборочными для участия в первенстве ЦФО
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Первенство Владимирской области по художественной гимнастике состоится в СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике (г. Владимир, Спортивный переулок, д.2) 18 декабря.
В первенстве участвуют гимнастки Владимирской области по программе первого разряда и кандидатов в мастера спорта в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Соревнования являются отборочными для участия в первенстве Центрального Федерального округа России, которое пройдет в январе 2019 года.
Главный судья турнира - спортивный судья международной категории Светлана Кагарлицкая.
Начало соревнований – в 11.30, парад – открытие намечен на 13 часов.