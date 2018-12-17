2018-12-17T18:11:15+03:00
Происшествия

Во Владимире автобус сбил женщину

Она переходила дорогу на зеленый свет
Валерия Рудометова
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На переходе около Пединститута на проспекте Строителей автобус №23 сбил молодую девушку. Причем она переходила дорогу на зеленый свет, а автобус пытался проехать на красный.

По предварительной информации пресс-службы владимирского УМВД, 36-летний водитель автобуса не затормозил перед переходом. несмотря на включившийся красный сигнал светофора. В результате наезда автобуса 22-летнюю девушку с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу.

Пассажиры, находившиеся в автобусе, не пострадали. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

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