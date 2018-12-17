2018-12-17T14:56:57+03:00
Общество

Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал частным гидам в аккредитации

Деньги обещают вернуть в кассе музея
Сергей МОРКОВКИН
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник отменил аккредитацию частных гидов на 2019 год. Об этом в своем блоге рассказал владимирский экскурсовод, победитель премии "Русского географического общества" Александр Варламов.

По словам гида, Владимиро-Суздальский музей-заповедник без объяснения причин выслал экскурсоводам письма, в которых сообщалось о отмене аккредитации. Отметим, деньги за аккредитацию, гидам предложено получить в кассе музея.

Аккредитацию для сотрудников музея-заповедника ввели в прошлом году. Для ее получения гиды сдавали экзамены на знание истории города и памятников архитектуры, а потом оплачивали аккредитацию на год.

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