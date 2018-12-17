Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал частным гидам в аккредитации
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отменил аккредитацию частных гидов на 2019 год. Об этом в своем блоге рассказал владимирский экскурсовод, победитель премии "Русского географического общества" Александр Варламов.
По словам гида, Владимиро-Суздальский музей-заповедник без объяснения причин выслал экскурсоводам письма, в которых сообщалось о отмене аккредитации. Отметим, деньги за аккредитацию, гидам предложено получить в кассе музея.
Аккредитацию для сотрудников музея-заповедника ввели в прошлом году. Для ее получения гиды сдавали экзамены на знание истории города и памятников архитектуры, а потом оплачивали аккредитацию на год.