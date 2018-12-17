2018-12-17T14:16:19+03:00
Звезды

В Александрове покажут "Рождественские истории"

В музее "Александровская слобода" открылась интересная выставка
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото с официального сайта департамента культурыфото с официального сайта департамента культуры
Изменить размер текста:

Новый год – самый любимый в нашей стране праздник, прихода которого с нетерпением ждут все от мала до велика. Его неотъемлемыми символами давно стали украшенная елка, Дед Мороз и его верная спутница Снегурочка. Но так было не всегда. До 1917 года в России традиционно праздновали Рождество.

Новая выставка посвящена именно этому удивительному торжеству и демонстрирует главные его атрибуты. Праздничные одеяния священнослужителей, книги, иконы, распятия и другие предметы иллюстрируют духовный смысл этого события. А рождественская елка, наряды, игрушки и подарки позволяют прикоснуться к красивым бытовым традициям праздника, многие из которых появились в нашей стране лишь в конце XIX века.

Всего на выставке представлено более 250 предметов. Место проведения – Зал православного искусства Успенской церкви. Цена билета – 40 рублей.

Выставка будет работать до 20 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал частным гидам в аккредитации
В Камешково открыли кинозал
Владимирская полиция накрыла наркопритон
В Гусь-Хрустальном покажут работы "Есенина в стекле"
Владимирские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по самбо и боевому самбо
На деревьях в парке "Дружба" поселились сказочные герои
Киржачская колония прислала суду фотографии несуществующих комнат для встреч с адвокатами
Камешковцы попросили в губернатора безопасный переход через железную дорогу
Холода во Владимире продержатся две недели, а потом будет дождь
Во владимирской гимназии №23 прошел Пушкинский бал
Владимирский биатлонист Слепов снова был далек от побед
Гороховчанин украл и продал телефон сестры, чтобы купить спиртное
Во Владимире разрешили пить воду с неприятным запахом
Житель Киржача зверски избил знакомого
В Ковровском районе с участка украли дом
Муромлянка подарила мошенникам более шестидесяти тысяч рублей
На пожаре в Кольчугино пострадал человек
Житель Юрьев-Польского украл доски у своей соседки
Молодой ковровчанин напал на пожилую женщину
В Собинском районе мужчина сел за кражу пива
В Александровском районе обнаружили подозрительное мясо
В Коврове без вести пропала 17-летняя девочка
На пожаре во Владимирской области пострадал человек