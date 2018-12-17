В Александрове покажут "Рождественские истории"

17 Дек. 14:16 2018-12-17T14:16:19+03:00

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Новый год – самый любимый в нашей стране праздник, прихода которого с нетерпением ждут все от мала до велика. Его неотъемлемыми символами давно стали украшенная елка, Дед Мороз и его верная спутница Снегурочка. Но так было не всегда. До 1917 года в России традиционно праздновали Рождество.

Новая выставка посвящена именно этому удивительному торжеству и демонстрирует главные его атрибуты. Праздничные одеяния священнослужителей, книги, иконы, распятия и другие предметы иллюстрируют духовный смысл этого события. А рождественская елка, наряды, игрушки и подарки позволяют прикоснуться к красивым бытовым традициям праздника, многие из которых появились в нашей стране лишь в конце XIX века.

Всего на выставке представлено более 250 предметов. Место проведения – Зал православного искусства Успенской церкви. Цена билета – 40 рублей.

Выставка будет работать до 20 января.