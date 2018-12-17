2018-12-17T13:31:57+03:00
Происшествия

Владимирская полиция накрыла наркопритон

Он действовал на съемной квартире
Артём Черепанов
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Сотрудники УНК УМВД по Владимирской области закрыли наркопритон во Фрунзенском районе города Владимира. Его владельцем был 30-летний безработный местных житель.

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что притон молодой человек организовал в съемной квартире. Действовал наркопритон несколько месяцев. В квартире сотрудниками полиции были обнаружены курительные приспособления, свидетельствующие об употреблении наркотиков.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина уже давно сидит на наркотиках. Теперь ему грозит до четырех лет колонии.

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