В Гусь-Хрустальном покажут работы "Есенина в стекле"

17 Дек. 13:29 2018-12-17T13:29:45+03:00

Изменить размер текста: A A

«Есениным в стекле» называют Евгения Рогова, чье 100-летие будет отмечаться 25 декабря. К юбилею художника в Музее хрусталя открылась выставка его работ.

17-летним пареньком пришел Евгений Рогов на Гусевской хрустальный завод и задержался здесь на 62 года. Он прошел путь от ученика мастера до ведущего художника завода, автор множества уникальных произведений и образцов массовой продукции

Творения художника отличаются тонким лиризмом и поэтичностью, сочетанием сочного рисунка декора с простотой и изяществом форм. На выставке представлены 8 композиций из 40 предметов из коллекции ВСМЗ.

Декоративный сервиз «Хоровод» обращает к теме русского народного творчества. Цветные налепы украшают предметы в виде поясков-хороводов. Они гармонично сочетаются с пластичной, воздушной формой сосудов.

Уникальная авторская работа «Цветы Урала» (1993) – одно из последних произведений художника. Форма ваз воспроизводит форму цветка, а алмазный декор перекликается с огранкой уральских самоцветов.

Не пропустите!