На деревьях в парке "Дружба" поселились сказочные герои

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-17T13:06:26+03:00

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15 декабря, в парке "Дружба" подведели итоги конкурса "Одень дерево – герои Союзмультфильма!".

Праздничное мероприятие проводилось в березовой аллее. Главными победителями конкурса, получившими дипломы и призы стали: в номинации "Семейное дерево" – семья Животовских, в номинации "Коллективное дерево" класс 1 "Д" школы № 37 и «Владимирский ПНИ», в номинации "Мульт-персона" – 1 «Б» класс школы № 37. Остальные участники получили грамоты за активное участие в конкурсе.

Всего на аллее было украшено 11 деревьев.. Теперь на них живут попугай Кеша, кот Матроскин, домовенок Кузя, Дюдюка и другие сказочные персонажи.

Яркие изделия будут радовать всех посетителей и гостей парка до самой весны.