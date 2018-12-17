2018-12-17T12:41:28+03:00
Происшествия

Киржачская колония прислала суду фотографии несуществующих комнат для встреч с адвокатами

Ни один из ее сотрудников не взял на себя ответственность за обман
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту представления сотрудниками ЛИУ-8 УФСИН по Владимирской области (Киржачская колония для больных туберкулезом) фальсифицированных доказательств по гражданскому делу.

В сентябре 2018 года прокуратура области через суд обязала руководство колонии выделить и оборудовать отдельные помещения для проведения отпусков трудоустроенными осужденными, а также создать условия для встреч осужденных с адвокатами. 25 сентября представитель колонии отправил в суд фотографии оборудованных помещений. Во время проверки прокуратуры выяснилось, что никаких комнат для отпусков и встреч нет, а фотографии фальсификацированы.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что материалы для суда готовили три человека, но ни один из них не взял на себя ответственность для фальсификацию.

Следствие намерено устранить противоречия в показаниях должностных лиц лечебно-исправительного учреждения и установить все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал частным гидам в аккредитации
В Александрове покажут "Рождественские истории"
В Камешково открыли кинозал
Владимирская полиция накрыла наркопритон
В Гусь-Хрустальном покажут работы "Есенина в стекле"
Владимирские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по самбо и боевому самбо
На деревьях в парке "Дружба" поселились сказочные герои
Камешковцы попросили в губернатора безопасный переход через железную дорогу
Холода во Владимире продержатся две недели, а потом будет дождь
Во владимирской гимназии №23 прошел Пушкинский бал
Владимирский биатлонист Слепов снова был далек от побед
Гороховчанин украл и продал телефон сестры, чтобы купить спиртное
Во Владимире разрешили пить воду с неприятным запахом
Житель Киржача зверски избил знакомого
В Ковровском районе с участка украли дом
Муромлянка подарила мошенникам более шестидесяти тысяч рублей
На пожаре в Кольчугино пострадал человек
Житель Юрьев-Польского украл доски у своей соседки
Молодой ковровчанин напал на пожилую женщину
В Собинском районе мужчина сел за кражу пива
В Александровском районе обнаружили подозрительное мясо
В Коврове без вести пропала 17-летняя девочка
На пожаре во Владимирской области пострадал человек