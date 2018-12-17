2018-12-17T12:41:28+03:00
Происшествия

Киржачская колония прислала суду фотографии несуществующих комнат для встреч с адвокатами

Ни один из ее сотрудников не взял на себя ответственность за обман
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту представления сотрудниками ЛИУ-8 УФСИН по Владимирской области (Киржачская колония для больных туберкулезом) фальсифицированных доказательств по гражданскому делу.

В сентябре 2018 года прокуратура области через суд обязала руководство колонии выделить и оборудовать отдельные помещения для проведения отпусков трудоустроенными осужденными, а также создать условия для встреч осужденных с адвокатами. 25 сентября представитель колонии отправил в суд фотографии оборудованных помещений. Во время проверки прокуратуры выяснилось, что никаких комнат для отпусков и встреч нет, а фотографии фальсификацированы.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что материалы для суда готовили три человека, но ни один из них не взял на себя ответственность для фальсификацию.

Следствие намерено устранить противоречия в показаниях должностных лиц лечебно-исправительного учреждения и установить все обстоятельства произошедшего.

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