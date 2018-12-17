Камешковцы попросили в губернатора безопасный переход через железную дорогу

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-17T11:27:12+03:00

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15 декабря губернатор Владимирской области Владимир Сипягин с рабочим визитом посетил Камешковский район. Во время встречи с главой региона камешковцы попросили у губернатора решить вопрос с безопасным переходом через железную дорогу.

Глава региона обещал провести переговоры с руководством Горьковской железной дороги.

Кроме того, жители Камешковского района жаловались на проблемы здравоохранения и отсутствие тротуаров. Обращение граждан записал начальник управления по обращениям граждан.