Камешковцы попросили в губернатора безопасный переход через железную дорогу
Владимир Сипягин обещал решить вопрос с Горьковской железной дорогой
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15 декабря губернатор Владимирской области Владимир Сипягин с рабочим визитом посетил Камешковский район. Во время встречи с главой региона камешковцы попросили у губернатора решить вопрос с безопасным переходом через железную дорогу.
Глава региона обещал провести переговоры с руководством Горьковской железной дороги.
Кроме того, жители Камешковского района жаловались на проблемы здравоохранения и отсутствие тротуаров. Обращение граждан записал начальник управления по обращениям граждан.