2018-12-17T11:06:45+03:00
Общество

Холода во Владимире продержатся две недели, а потом будет дождь

Синоптики обещают постоянную смену погоды
Артём Черепанов
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По данным метеорологического портала "Гисметео.ру", холодная погода во Владимире продержится до конца следующей недели. В будние дни температура воздуха не поднимется выше - 7 градусов, в выходные будет - 19. В следующий понедельник ожидается мороз до - 27 градусов, мороз продержится до четверга. В пятницу резко потеплеет, а уже в субботу 29 декабря будет до + 6 градусов и пойдет дождь.

В новогодние праздники температура воздуха опустится до - 10 градусов.

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