Во владимирской гимназии №23 прошел Пушкинский бал

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-17T10:46:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 15 декабря лингвистическая гимназия превратилась в бальный зал, где главные герои праздника продемонстрировали костюмы и прически пушкинской эпохи, закружились в мазурке, вальсе и полонезе. После танцев зрителей ждали салоны – каждый из трех классов параллели подготовил свою программу. Девятиклассники, попробовавшие себя в ролях декораторов, сценаристов и артистов, представили спектакли по мотивам произведений А.С, Пушкина – «Пиковая дама», «Выстрел» и «Арап Петра Великого». Педагоги-организаторы уверены, что ежегодный бал помогает школьникам не только приобщиться к литературе «золотого века», но и к русской истории и культуре.