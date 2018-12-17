2018-12-17T10:37:58+03:00
Спорт

Владимирский биатлонист Слепов снова был далек от побед

В спринте он был 58-ым, в пасьюте - 49-ым
Артём Черепанов
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В австрийском Хохфильцене прошел второй этап Кубка мира по биатлону, на котором выступил владимирский биатлонист Алексей Слепов. Его результаты были суть лучше, чем на первом этапе, тем не менее спортсмен был далек от призовых мест.

В спринте Алексей Слепов стал 58-ым. Допустив один промах на первом огневом рубеже, он уступил победителю гонки более двух минут. Этот результат позволил Алексею войти в число спортсменов, стартующих в гонке преследования. Во время первой стрельбы Алексей промахнулся три раза, зато на следующих трех рубежах был точен. В итоге, Слепов на финише был 49-ым. В других гонках владимирский спортсмен не участвовал.

20 декабря в чешском Нове Место стартует третий этап Кубка мира.

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