2018-12-17T09:58:20+03:00
Происшествия

Гороховчанин украл и продал телефон сестры, чтобы купить спиртное

А несовершеннолетний обокрал пенсионера
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завершено расследование уголовных дел в отношении троих местных жителей, которых обвинили в краже.

По данным пресс-службы УМВД, 38-летний ранее судимый житель Гороховца в октябре текущего года залез в дом сестры, откуда украл смартфон за 6500 рублей. Он сразу же продал его, а вырученные деньги потратил на спиртное.

Также осенью текущего года в полицию обратилась местная жительница, которая сказала, что у нее украли 7500 рублей. Полицейские установили, что к краже причастен 38-летний знакомый заявительницы. Он пояснил, что деньги украл из сумки женщины, когда они выпивали. После задержания он все возместил.

Еще одна кража произошла в Гороховце летом текущего года. По версии следствия, 17-летний местный житель украл из квартиры своего соседа - пенсионера 7000 рублей. Несовершеннолетний вину признал, материальный ущерб возмещен.

В настоящее время уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира