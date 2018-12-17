2018-12-17T09:58:20+03:00
Происшествия

Гороховчанин украл и продал телефон сестры, чтобы купить спиртное

А несовершеннолетний обокрал пенсионера
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовных дел в отношении троих местных жителей, которых обвинили в краже.

По данным пресс-службы УМВД, 38-летний ранее судимый житель Гороховца в октябре текущего года залез в дом сестры, откуда украл смартфон за 6500 рублей. Он сразу же продал его, а вырученные деньги потратил на спиртное.

Также осенью текущего года в полицию обратилась местная жительница, которая сказала, что у нее украли 7500 рублей. Полицейские установили, что к краже причастен 38-летний знакомый заявительницы. Он пояснил, что деньги украл из сумки женщины, когда они выпивали. После задержания он все возместил.

Еще одна кража произошла в Гороховце летом текущего года. По версии следствия, 17-летний местный житель украл из квартиры своего соседа - пенсионера 7000 рублей. Несовершеннолетний вину признал, материальный ущерб возмещен.

В настоящее время уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд.

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