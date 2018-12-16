2018-12-16T21:02:16+03:00
Общество

Во Владимире разрешили пить воду с неприятным запахом

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора признали ее безопасной
Ирина Мальцева
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Проблемы с водой во Фрунзенгском районе Владимира начались вечером 11 декабря: горожане жаловались на неприятный запах и уверяли, что из водопроводного крана льется практически керосин. Очередные анализы, взятые 14 декабря в двадцати трех «контрольных точках» – многоквартирных домах и социальных учреждениях, показали, что интенсивность запаха снизилась с трех до одного-двух баллов, микробиологические показатели тоже оказались в норме. 15 декабря контрольные пробы воды взяли на водозаборе реки Нерль, в водопроводных сооружениях МУП «Водоканал» и в распределительной сети. Сейчас по результатам проведенных лабораторных исследований специалисты признали водопроводную воду пригодной для питья, готовки и других хозяйственных дел. Кстати, в управлении Роспотребнадзоре по Владимирской области отметили, что больше болеть кишечными инфекциями из-за проблем с водой горожане не стали, но несмотря на это, Санитарно-эпидемиологическая ситуация по водоснабжению из реки Нерль остается на особом контроле.

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