2018-12-16T20:45:17+03:00
Происшествия

Житель Киржача зверски избил знакомого

В суде мужчина извинился перед пострадавшим
Ирина Мальцева
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Днем в середине мая пьяный местный житель решил отомстить знакомому и встретив его на улице, избил за углом дома. Как показала экспертиза, он не менее десяти раз ударил жертву по голове, а потом добивал упавшего ногами, стараясь попасть по голове и лицу. В результате у пострадавшего диагностировали не только черепно-мозговую травму, но и несколько переломов, в том числе перелом основания черепа. Нападавший, ранее судимый, вину признал полностью. С учетом всех обстоятельств, в том числе положительных характеристик на работе, ему назначили реальный срок – два года и десять месяцев в исправительной колонии общего режима.

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