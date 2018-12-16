2018-12-17T13:53:13+03:00
Происшествия

В Ковровском районе с участка украли дом

Он исчез вместе со всем содержимым
Ирина Мальцева
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Хозяйка, приехавшая декабрьским утром проведать свой участок в садовом товариществе неподалеку от деревни Гридино Ковровского района, с удивлением обнаружила, что ее металлический дом исчез. Пропажу владелица оценила в двадцать три тысячи рублей. Полицейские, к которым обратилась женщина, сумели отыскать виновных. Как оказалось, накануне приезда хозяйки, в товариществе побывали два товарища, ранее уже имевших конфликты с законом. Оценив домик, они решили сдать его в пункт приема металла, заказали манипулятор, водителя которого уверили, что это их собственность. Однако в пункте приема взять дачу отказались, заявив, что не могут принять ее целиком. Тогда предприимчивые друзья нашли других покупателей, которые сами были готовы распилить его. Сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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