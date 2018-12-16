2018-12-16T17:41:04+03:00
Происшествия

Муромлянка подарила мошенникам более шестидесяти тысяч рублей

Женщину обманули при продаже дивана
Ирина Мальцева
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Решив избавиться от старой мебели, жительница Мурома разместила объявление о продаже дивана на одном из сайтов. На него откликнулся незнакомец, уверявший, что хочет купить мягкую мебель. Он предложил перевести деньги на карту и спросил все реквизиты, в том числе и личный код. В результате диван так и остался у хозяйки, а с ее карты списали шестьдесят две тысячи рублей. Обнаружив обман, женщина обратилась в полицию, но вернуть деньги ей пока не удалось. Еще одной жертвой злоумышленников стал тридцатидвухлетний муромлянин, решивший купить игровую приставку. Увидев подходящее предложение на сайте, он согласился перевести на карту восемнадцать тысяч рублей, но желанную приставку так и не получили.

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